В нескольких метрах от обрыва в поле спасатели нашли пожилого страдающего потерей памяти казанца

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В нескольких метрах от обрыва в поле возле поселка Крутушка спасатели нашли пожилого, страдающего потерей памяти казанца, которого искали почти сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Спасатели вели поиски на квадроцикле и заметили мужчину, который из последних сил полз по полю в сторону высокого обрывистого берега Казанки. До обрыва оставалось около 15 метров, так что последствия могли стать более трагическими», — рассказали в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 сентября вечером из дома в садовом товариществе «Крутушка-2» пропал 79-летний мужчина. Он вышел в магазин, его видел продавец, после чего мужчина исчез.

На месте развернули поисковые работы, к которым привлекались спасатели ЗПСО №2, ПСЧ №113, полицейские и волонтеры. С наступлением темноты поиски отложили на следующий день.

Мужчину удалось обнаружить около часа дня возле поселка Крутушка с подозрением на переохлаждение. Пенсионера доставили по месту жительства и вызвали врачей.

Всего за время поисков были обследованы само садовое товарищество, 22 километра трассы М7, а также 8 километров территории, прилегающей к «Крутушке-2».

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