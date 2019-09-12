(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Волонтеры просят помощи в поиске страдающего потерей памяти пожилого казанца, который ушел и пропал. Информацию о поиске опубликовали в соцсетях в группе поисково-спасательного объединения «Поисковый центр».

«79-летнего мужчину искали всю ночь, пока безуспешно. Николай Леонтьевич страдает потерей памяти и нуждается в помощи врачей. В последний раз его видели в садовом товариществе "Крутушка-2", однако мужчина может находиться и в Казани», — рассказали волонтеры.

Рост мужчины 160 сантиметров, среднего телосложения. У него серые глаза и седые волосы. Был одет в серую рубашку, серые трико и галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить на горячую линию центра по телефону 8 967 46 64 911 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

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