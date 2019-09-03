Цена ОСАГО в Татарстане упала на 5,5% благодаря реформе расчета стоимости страховых полисов

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Гибкая система расчета стоимости ОСАГО, которая работает в России с 2019 года, помогла снизить цену полисов обязательного страхования гражданской ответственности на 5,5%, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» вице-президент Союза страховщиков РТ Рустем Сабиров.

«Мы видим результаты — за первое полугодие 2019 года цена ОСАГО в среднем по России упала на 5,5%. Татарстан здесь не исключение, мы идем в рамках российской статистики», — сказал Сабиров.

Цена полиса ОСАГО в России за полгода 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась с 5673 до 5363 рублей, следует из данных Российского союза автостраховщиков. А выплаты, наоборот, выросли на 3,7% — с 64 100 до 66 500 рублей.

Напомним, что с 1 января текущего года в России заработала гибкая система расчета стоимости ОСАГО: для опытных водителей старшего возраста плату снизили, а для молодых и неопытных — повысили. Кроме того, для страховых компаний расширили «тарифный коридор». Подробнее о том, как изменились тарифы на ОСАГО в 2019 году, читайте на портале «События».

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