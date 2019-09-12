Русская община Татарстана назвала выступление Жириновского популистским

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Высказывание депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами», препятствует укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия. Об этом говорится в обращении «Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан» к Председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину.

«Новая страница истории Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации открыта 10 сентября 2019 года. К сожалению, она омрачена очередными популистскими высказываниями старожила Государственной Думы руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Столь опытный политик не может не знать, что Республика Татарстан не мононациональный, а многонациональный регион, где все народы живут в мире и согласии и где более 1,5 млн русских составляют 40% населения республики. Это больше, чем население Курской, Тверской, Тамбовской, Ивановской <...> областей», — говорится в обращении.

В тексте подчеркивается, что Татарстан — это регион-труженик, потенциал которого создавался многими поколениями, представителями разных народов, а потому все богатство республики — результат труда всех ее жителей.

«Республика Татарстан — постоянный лидер по инновациям и инвестициям, которая мобилизует в федеральный бюджет средств значительно больше, чем имеет расходная часть республиканского бюджета. В этой связи упрекать Татарстан — это просто лукавить», — заявили авторы письма.

Они напомнили, что Татарстан — единственный регион России, в котором в этом году, в год 220-летия великого русского поэта Александра Пушкина, в жилах которого текла кровь разных народов, открылся Культурный центр имени А.С. Пушкина, а также новый корпус «Лукоморье» гимназии с этнокультурным русским направлением.

В Татарстане важное значение играет духовное возрождение: восстанавливаются великие духовные святыни нашего многонационального народа: монастырский комплекс острова-града Свияжска, объекты древнего Болгара, мечеть Кул-Шариф, собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря в Казани, подчеркивается в обращении.

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Невозможно не разделить Ваши слова о сильной стороне настоящего русского человека, который всегда корректен и деликатен и не будет подчеркивать, и тем более делить людей по национальности и вероисповеданию. Считаем, что укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия должно быть одним из приоритетов в работе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — заключили авторы обращения.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова жестко ответила на высказывание депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. По ее словам, в высказывании парламентария усматривается глупость и провокация.

Обращение подписали Председатель Правления Региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение РТ», член Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Председатель Совета Местной общественной организации «Нижнекамское русское общество» Василий Носов и заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, член Общественной палаты РТ, Председатель Совета Местной общественной организации «Казанское русское национально-культурное объединение» Ирина Александровская.

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