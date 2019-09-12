Казанский Кремль о выступлении Жириновского: «Глупость или провокация»?

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала выступление депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского, в котором он резко высказался о бюджетной политике в отношении национальных регионов. Заявление прозвучало на брифинге в Кабмине Татарстана.

Галимова отметила, что Жириновский позволил себе «по сути антиконституционные высказывания, а также суждения, искажающие суть межбюджетных отношений в адрес республики».

«Господин Жириновский должен прекрасно знать особенности формирования бюджетной политики и принципов выстраивания налоговой системы. Республика Татарстан, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, всегда отдавала и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает», — заявила представитель Казанского Кремля.

Она напомнила журналистам, что Жириновский уже 26 лет является депутатом Государственной Думы и 11 лет работал в статусе заместителя Председателя парламента. В связи с этим скандальный политик не может не знать, что, согласно Конституции, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».

«Руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа (который живет в том числе и в Татарстане)», — подчеркнула Галимова.

В Казанском Кремле резкие высказывания депутата Госдумы расценили как «очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов».

«В данной связи приходит на ум одно известное высказывание, которое в несколько перефразированном виде вполне подходит для характеристики выступления Жириновского: „Глупость или провокация“? К сожалению, здесь явно усматривается и то, и другое», — заключила Галимова.

Накануне состоялось первое пленарное заседание Госдумы в рамках открытия осенней сессии. Там и прозвучали резкие высказывания Владимира Жириновского о бюджетной политике в отношении национальных регионов: «Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают». Сбивать спесь с парламентария пришлось спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он призвал не делить людей по национальности и вероисповеданию и отметил, что такие заявления могут оскорбить и русского человека.

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