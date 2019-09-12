(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Еще один житель Татарстана насмерть отравился дымом от серной шашки, его сосед и дочь в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что из погреба дома в селе Верхняя Мактама требуется достать мужчину. Как выяснилось, 83-летний пенсионер решил использовать серную шашку от грызунов, спустился в погреб и долго не возвращался», — рассказали в МЧС.

Искать мужчину отправились его 63-летняя дочь и сосед. Они обнаружили пенсионера в бессознательном состоянии, а сами также получили отравление.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть хозяина и дома. Пострадавших с признаками отравления доставили в Альметьевскую ЦРБ.

На месте происшествия спасатели ЗПСО №7 и пожарные ПСЧ №23 извлекли тело погибшего из погреба.

МЧС Татарстана напоминает, что серная дымовая шашка смертельно опасна для живого существа. Использовать ее можно исключительно с применением профессиональных средств индивидуальной защиты – марлевые повязки и самодельные респираторы с фильтрами из ваты не защитят человека от ядовитых веществ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что похожий случай произошел два дня назад в селе Малый Убей. 80-летний мужчина обрабатывал погреб дома от насекомых при помощи серной шашки, спустился вниз проверить эффект и погиб, надышавшись дымом.

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