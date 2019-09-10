(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане мужчина хотел обработать погреб от насекомых серной шашкой, но потерял сознание и умер. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что в селе Малый Убей Дрожжановского района Татарстана погиб человек, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило около семи часов вечера.

Как выяснила опергруппа Дрожжановского пожарно-спасательного гарнизона, 80-летний мужчина решил обработать погреб своего дома от грызунов и насекомых при помощи серной шашки.

По словам родных, мужчина спустился в погреб, чуть позже его обнаружили там лежащим без сознания.

Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Причины случившегося устанавливаются.

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