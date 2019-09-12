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Татар-информ

12 сентября 2019, 17:49

Происшествия

В Челнах суд оштрафовал экс-сотрудника ТИКа за вынос персональных данных избирателей

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Происшествия

В Челнах суд оштрафовал экс-сотрудника ТИКа за вынос персональных данных избирателей

Прокуратура Автограда провела проверку в отношении экс-специалиста по информационному обеспечению ГАС РФ «Выборы».

(Набережные Челны, 12 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Набережных Челнах суд оштрафовал экс-администратора избиркома за то, что тот вынес за пределы ТИКа персональные данные избирателей, сообщили в прокуратуре Автограда.

Прокуратура Набережных Челнов проверила сведения о незаконных действиях экс-специалиста ГАС РФ «Выборы».  Проверка подтвердила, что бывший системный администратор территориальной избирательной комиссии Комсомольского района скопировал данные жителей на флэшку, вынес их за пределы служебного помещения и хранил вплоть до изъятия сотрудниками полиции. За это решением мирового судьи на челнинца наложен штраф.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бывший работник ТИКа Комсомольского района Автограда подозревается в краже персональных данных избирателей.

 

 

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