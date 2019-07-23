Прокурор Челнов возбудил дело о нарушении законодательства РФ в области персональных данных

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Прокурор Набережных Челнов возбудил дело о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Речь идет об информации, которую на днях распространили Telegram-каналы о краже базы из государственной автоматизированной системы «Выборы». По данным источника агентства, данные были украдены для последующей продажи заинтересованным лицам.

По информации Telegram-каналов, в незаконной обработке персональных данных подозревается IT-специалист ГАС «Выборы» Ильнур Хасанов.

По данным источника агентства, фигурантом административного дела, возбужденного прокуратурой, действительно является Ильнур Хасанов.

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