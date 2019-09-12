Наиль Магдеев пообещал провести матч «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 12 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию вокруг матча «КАМАЗа» со «Спартаком», заверив, что город приложит все усилия для того, чтобы историческая встреча состоялась. Глава Автограда рподчеркнул, что вопрос все еще не решился не из-за «особой позиции руководства МВД РТ и УМВД города».

«Руководство МВД Республики Татарстан нас всегда поддерживает и помогает. В высоких профессиональных качествах сотрудников МВД нашей республики у нас нет никаких сомнений — они готовы выполнить любую задачу. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности при проведении мероприятий международного уровня в Казани тому подтверждение, — заявил мэр Набережных Челнов.

«Дело в том, что на стадионе „КАМАЗ“ необходимо выполнить ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольного матча такого уровня. Этими вопросами мы совместно с УВД города и ФК „КАМАЗ“ сегодня занимаемся. Приложим все усилия, чтобы праздник футбола состоялся в нашем городе», — сказал Магдеев.

Накануне на местном стадионе в рамках первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье» прошла игра между челнинским «КАМАЗом» и пермской «Звездой», которая завершилась победой камазовцев — 1:0. В обсуждении результатов матча принял участие и мэр Набережных Челнов, президент ФК «КАМАЗ» Наиль Магдеев. Он поздравил болельщиков с удачной игрой. В ответ челннцы попросили его разъяснить ситуацию с московским «Спартаком». При этом фанаты местного клуба выразили уверенность в том, что «загвоздка» заключается исключительно в позиции правоохранительных органов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что болельщики обеспокоины слухами о возможном переносе матча в Казань.

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