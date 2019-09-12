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Татар-информ

12 сентября 2019, 15:27

Спорт

Болельщики ФК «КАМАЗ» просят провести матч со «Спартаком» в Набережных Челнах

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Спорт

Болельщики ФК «КАМАЗ» просят провести матч со «Спартаком» в Набережных Челнах

Игра в рамках 1/16 финала Кубка России между челницами и москвичами состоится 25 сентября.

(Набережные Челны, 11 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах болельщики ФК «КАМАЗ» просят руководство города и республики оказать содействие и провести матч с московским «Спартаком» в родном городе.

В рамках 1/16 финала Кубка России челнинский  ФК «КАМАЗ» принимает московский «Спартак». При любом исходе игры она будет носить исторический характер. Ведь в последний раз камазовские футболисты встречались со звездными соперниками 22 года назад. По регламенту встреча должна состояться в Автограде. Однако болельщики местного клуба обеспокоены слухами о том, что матч может быть перенесен в Казань. По одной из версий, это может произойти из-за несоответствия местного стадиона существующим стандартам. По другой — из-за опасения правоохранительных органов не удержать ситуацию под контролем, если болельщики «Спартака» со своей стороны допустят нездоровую активность. Ни руководство ФК «КАМАЗ», ни администрация города пока не комментируют эти разговоры.

Единственное объявление, которое появилось в официальной группе в социальных сетях, не добавило спокойствия фанатам. «Как только появится конкретная информация по матчу 1/16 Олимп — Кубка России „КАМАЗ“ — „Спартак“ (Москва) — мы ее сразу же опубликуем на официальном сайте и в социальных сетях. Спасибо за понимание!».

Челнинцы, встревоженные затянувшейся паузой, обратились через соцсети к руководству республики и мэру Челнов Наилю Магдееву с просьбой оказать содействие в проведении матча в родном городе. По их словам, Казань и так избалована спортивными мероприятиями мирового и федерального масштаба — игра со «Спартаком» для столицы РТ станет рядовым событием. Тогда как челнинцы будут вспоминать о нем десятилетия спустя.

Между тем, стало известно, что игра состоится 25 сентября. ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов выйдет на поле с московским «Спартаком» в 18.30.

«Спартак» также опубликовал стоимость билетов на матч. По данным, появившимся на сайте команды, она варьируется от 1 до 2 тыс. рублей. Информация о месте проведения встречи по-прежнему не оглашается.

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