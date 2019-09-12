В Татарстане около трех четвертей площади озимых культур засеяно пшеницей

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В республике хозяйства 13 муниципальных районов завершили осенний сев, выполнив прогнозные показатели. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, количество районов, закончивших посев озимых культур, с каждым днем становится все больше.

«На сегодня в 13 из 43 муниципальных районов выполнили свои прогнозные показатели по севу озимых. По республике эти культуры предстоит посеять на 541,6 тыс. га, сев проведен на 90% отведенных площадей – это 485,5 тыс. га», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков.

Также он уточнил, что рожью засеяно 121,2 тыс. га, а пшеницей – 358,7 тыс. га, или около трех четвертей площадей, засеянных озимыми культурами.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, самая большая площадь, отведенная под озимые культуры, в Спасском районе, – 22,3 тыс. га. «На 12 сентября здесь осенний сев проведен на 21,8 тыс. га – это 98% к прогнозу», – заметил собеседник агентства.

Значительные площади отведены под озимые в Алькеевском и Алексеевском районах – 21,1 тыс. га и 21,0 тыс. га соответственно. В первом из них эта работа выполнена на 98%, в другом – на 90%, отметили в ведомстве.

«Также в числе районов, где большие площади озимых, Азнакаевский район. Здесь сев проведен на 20,1 тыс. га, что составляет 100% к прогнозу. При этом рожью засеяно 6,9 тыс. га, пшеницей – 13,2 тыс. га», – сообщил Ирек Садыков.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике валовой сбор зерна нового урожая превысил 4 млн тонн.

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