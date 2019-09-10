В Татарстане валовой сбор зерна нового урожая превысил 4 млн тонн

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В республике валовой сбор зерна превысил 4 млн тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что в республике по состоянию на 10 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 1 млн 345,9 тыс. га, что составляет 95% к прогнозу (1 млн 420,9 тыс. га без кукурузы на зерно).

«По оперативным данным министерства, на сегодня намолочено 4 млн 35,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 30 ц/га, это на 4 ц/га больше показателя на аналогичную дату прошлого года», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Он отметил, что в 10 муниципальных районах республики завершили обмолот зерновых и зернобобовых, а в остальных 33 районах уборка этих культур ещё продолжается.

«На сегодня самый большой намолот имеет Тетюшский район – 160,6 тыс. тонн зерна. На втором месте по этому показателю Буинский район – 160,2 тыс. тонн, третье место занимает Арский район – 158 тыс. тонн», – сообщил собеседник агентства.

Также он добавил, по средней урожайности зерновых лидирует Заинский район, где с каждого гектара получили по 40,1 ц зерна. Также в числе лидеров по урожайности Тукаевский район – 39,6 ц/га, Мамадышский – 39,5 ц/га, Актанышский – 39 ц/га, Мензелинский – 38,1 ц/га, Тетюшский район – 37,2 ц/га.

Согласно информации ведомства, в республике на сегодня рапс обмолочен с 12 тыс. га, что составляет 11,4% к прогнозу. Намолочено 13,4 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 11,2 ц/га.

Сахарная свёкла убрана с 8,1 тыс. га (12,5% к прогнозу). Накопано 352,8 тыс. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 437,4 ц/га.

В районах республики продолжаются и другие сезонные работы, сообщили в министерстве. В частности, сев озимых культур проведён на 467,7 тыс. га (86% к прогнозу), обработка почвы – на 644,9 тыс. га (30%), отметил Ирек Садыков.

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