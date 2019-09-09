Университет Иннополис вошел в топ-5 самых многонациональных вузов РФ

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Университет Иннополис занял 4-е место в рейтинге самых многонациональных вузов России по версии агентства RUR. Список лучших учебных заведений страны опубликован на официальном сайте агентства.

Рейтинг включает в себя 74 вуза, каждый из которых оценивают по четырем направлениям деятельности: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

В общий рейтинг вошли 4 татарстанских университета. КФУ занял 17-ю строчку, Университет Иннополис — 22-ю, КНИТУ-КАИ им. Туполева оказался на 44-м месте, а КНИТУ — на 45-м.

Что касается КФУ, то по качеству преподавания он занял 26-е место, 15-е по уровню исследований и интернационализации, а также 28-е по уровню финансовой устойчивости.

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