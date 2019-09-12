Роспотребнадзор проверит сухие завтраки для детей после исследования Роскачества

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Роспотребнадзор проведет контрольные проверки сухих завтраков для детей. Они будут включать расширенные лабораторные исследования, сообщает РИА Новости.

Ведомство будет основываться на проведенной ранее проверке Роскачества. В понедельник эксперты заявили о превышении допустимого уровня содержания охратоксина А в завтраках ряда торговых марок.

По результатам дополнительных исследований удвоенного количества образцов будет принято решение, продолжать реализацию возможно опасных продуктов или изъять их из оборота.

Если токсичные элементы будут обнаружены, руководителю предприятия торговли выдадут предписание об изъятии продуктов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.