В Роскачестве назвали лучшие марки шоколадных шариков

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества исследовали готовые сухие завтраки — шоколадные шарики — и сообщили, какие марки этих продуктов являются самыми безопасными и качественными, информирует газета «Известия».

В рамках исследования были проверены 18 самых известных в России брендов, из которых лишь один не являлся продуктом отечественного производства.

Проверка проводилась по 222 показателям, среди которых было соответствие таким требованиям, как безопасность, правильность маркировки, наличие сахара и соли, а также вредных токсинов.

Наиболее качественными и безопасными были признаны продукты торговых марок Globus (Россия) и Schar (Германия). Шоколадные шарики обеих марок соответствуют всем требованиям безопасности и качества. «Однако на знак качества может претендовать лишь товар бренда Globus из-за того, что он производится в России», — поясняется в сообщении.

Также стоит отметить, что ни в одной из 18 торговых марок, подвергшихся исследованию, не было обнаружено тяжелых металлов, ГМО, пестицидов, трансизомеров жирных кислот, кишечных палочек и прочих патогенных микроорганизмов, искусственных консервантов.

В шариках 15 марок значительно превышено содержание сахара. По этому критерию требованиям Роскачества соответствуют лишь завтраки Globus, Schär и Mamori.

По содержанию же соли ученые назвали соответствующими стандартам регулятора такие марки, как «ВкусВилл», «Кузя Лакомкин», «Коровка», «Хороший день», «Ого!», Globus, Nesquik, Schär и Spar.

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