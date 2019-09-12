На берегу Вятки в Мамадыше появится танцплощадка под открытым небом

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В скором времени в Мамадыше может появиться танцплощадка под открытым небом. Об этом сообщил глава района Анатолий Иванов во время открытой дискуссии, пишет газета «Нократ».



В Мамадыше на днях сделал остановку «Автобус 14..30». В сельском доме культуры поселка совхоза «Мамадышский» прошла встреча главы района Анатолия Иванова и заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.



В рамках этой встречи были подняты самые различные темы, одна из которых была посвящена возведению танцплощадки на берегу Вятки, за сквером «Яшьлек».



Так же планируется руководители обсудили строительство молодежного центра, работы над которым стартуют в следующем году. Центр вместит в себя разнообразные развлечения: подростковый клуб, тир и многое другое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мамадыш выиграл 60 млн рублей на благоустройство стадиона «Ипподром».

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