(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 6 сентября, «Автобус 14..30» сделает последнюю остановку в Апастовском районе Татарстана. Так акция, начавшаяся 12 августа, завершится 6 сентября, пишет газета «Родной край».



Накануне завершения проекта «Автобус 14..30» побывал в Дрожжановском районе, который стал 43-м по счету. На специализированном автобусе приехали молодые татарстанские общественники и сотрудники Министерства по делам молодежи РТ. Встреча прошла в новом здании подросткового клуба «Созидание» при участии главы района Мараты Гафарова и заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.





Молодежь района, активисты, учащиеся школ и просто заинтересованные в развитии муниципалитета люди приняли активное участие в мероприятии. Для них провели открытые дискуссии и онлайн-опросы, руководители выслушали вопросы собравшихся, рассмотрели их предложения и рекомендации.



Главная задача молодежной акции «Автобус 14..30» – вовлечь местную молодежь в создание комфортных условий для проживания в районе.





В завершение встречи молодежь Дрожжановского района и представители Минмолодежи сфотографировались на фоне автобуса.

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