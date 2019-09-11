(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). После трагедии в Дрожжановском районе РТ МЧС объяснило, как безопасно использовать серные шашки.

«Серная дымовая шашка предназначена для борьбы с грызунами, грибком и насекомыми, однако использовать ее можно только в нежилых помещениях: погребах, теплицах, хозпостройках. Влияние дыма шашки на организм живого существа фатально из-за входящей в состав изделия серы, которая при горении выделяет опасный сернистый ангидрид», — рассказали в МЧС.

Хранящаяся дома дымовая шашка не принесет вреда, однако выделяемое в процессе горения вещество относят ко второму классу опасности. Поэтому обрабатывать помещения необходимо с использованием респиратора, а в идеале – противогаза, резиновых перчаток, сапог и защитного фартука.

В МЧС отметили, что марлевые повязки и самодельные респираторы с фильтрами из ваты не защитят человека от ядовитых веществ. В данном случае единственным верным вариантом станут профессиональные средства индивидуальной защиты.

«Работу нужно в идеале проводить вдвоем. Следует разложить шашки, герметизировать щели и закрыть все отверстия, после чего один человек выходит из помещения, а второй – поджигает шашки. Первый в этом случае выполняет роль страхующего, в случае опасности он поможет напарнику выбраться. Поэтому оба должны использовать средства защиты», — уточняют в министерстве.

Очень важно после обработки тщательно отстирать одежду, поменять фильтры на защитных масках, принять душ, прополоскать рот сразу же после обработки и закапать в нос солевой раствор для промывки.

«Если в процессе обработки у вас возникли головная боль или головокружение, приступы тошноты, рвоты, боли в груди, одышка, носовое кровотечение, кашель или хрипы, следует незамедлительно вызвать врачей», — уточняют в МЧС Татарстана.

Данная симптоматика говорит об отравлении продуктами горения, а несвоевременно оказанная помощь может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера вечером в погребе частного хозяйства в селе Малый Убей погиб мужчина. Днем ранее для обработки погреба он применил серную шашку, а на следующий день спустился вниз и погиб.

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