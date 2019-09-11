Для казанских первоклассников проведут всероссийский праздник в Парке Победы

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Парке Победы состоится ежегодный всероссийский праздник для первоклассников «Дети – наше будущее». Об этом сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



Праздник начнется с открытия Аллеи первоклассников – фотогалереи с именами и мечтами о будущей профессии казанских школьников (в этом году их количество составило около 19 тысяч человек).



В течение дня в парке будут работать интерактивные зоны разных профессий. Также посетителей ждет увлекательный квест и спектакль.



Уже в два часа дня всех детей ждут в парке «Комсомолец», где пройдет научное шоу от студии Yesnaukа. Дети смогут не просто понаблюдать за эффектными превращениями, но и сами принять участие в экспериментах и почувствовать себя настоящими учеными.



В этот же день с 10.00 в четырех парках Казани откроются Ярмарки добра, проводимые в рамках «Недели добра», а также состоится забег взрослых и детей, победивших рак.

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