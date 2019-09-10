Ассоциация автотранспортных предприятий РТ: Перевозчики Казани каждый месяц теряют до 2 млн рублей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты Казани, несут 1,5-2 млн рублей убытков ежемесячно, поэтому выступают за повышение стоимости проезда в автобусах до 30-40 рублей, сообщили на пресс-конференции Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

«На сегодняшний день все перевозчики находятся в убытках. По нашему предприятию долг перед поставщиками составляет порядка 40 млн рублей. Выросли пенсионные расходы, стоимость запасных частей, поэтому ситуация очень тяжелая», — рассказал Директор казанского МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» Айрат Исхаков.

По словам руководителей автопарков, в долговую яму их загнала цена на проезд в 27 рублей, которую в начале этого года установили без учета всех расходов на обновление и обслуживание подвижного состава, закупку новых кассовых аппаратов и других факторов.

«Мы выполнили все требования федерального закона, но оплату почему-то регулирует Комитет по тарифам Республики Татарстан», — возмутился руководитель ООО «Агромир», обслуживающего 62-й автобусный маршрут, Владимир Капитонов.

Также с начала года перевозчики подняли зарплаты водителям и кондукторам, что увеличило суммы налоговых отчислений. Кроме того, предприятия должны платить за лизинг техники, а в случае задолженности ее могут изъять.

«Мы на 50% обновили подвижной состав, и платежи за лизинг выросли. Когогин озвучил ситуацию по Набережным Челнам, где будет изымать НЕФАЗы, и не за горами то время, когда и к нам придут за автобусами. Большая часть наверняка останется без своего парка, а от этого пострадают пассажиры, — объяснил директор «УМ-4» Рустем Гараев.

Транспортная ситуация в Казани сейчас оставляет желать лучшего, ведь на дорогах работают около 800 автобусов и меньше 1 тыс. водителей. По словам перевозчиков, казанцами приходятся ждать некоторые автобусы по 40 минут, и ситуация угрожает стать серьезнее с наступлением холодов.

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