Мэрия Казани запросила у перевозчиков больше оснований для повышения цен на проезд

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Комитет по транспорту Казани запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость в изменении тарифа на проезд. Вся документация будет детально изучена, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии.

«Только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам. В полномочия данного ведомства и входит установление тарифов на городском пассажирском транспорте», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автотранспортные предприятия могут увеличить цену за проезд с 27 до 31 рубля. Письмо с просьбой о пересмотре тарифов было отправлено в Комитет по транспорту.

«В частности, они (перевозчики — прим. Т-и) ссылаются на изменения в Федеральном законодательстве, которые повлекли за собой дополнительные затраты для перевозчиков. В связи с фискализацией продаваемых билетов и использования в транспортных средствах контрольно-кассовой техники перевозчиками дополнительно набраны более 600 кондукторов, что дополнительно увеличило затраты предприятий», — пояснили в мэрии.

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