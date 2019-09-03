Минкульт РТ планирует отказаться от должности главного режиссера в театре им. Тинчурина на два года

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Минкульт РТ планирует на два года отказаться от должности главного режиссера в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Рашид Загидуллин покинет пост главрежа, в течение этого времени спектакли будут ставить только приглашенные режиссеры. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Минкульте РТ.

«У нас нет кандидатур на должность главного режиссера Тинчуринского театра. Вопрос не в качестве режиссуры, а в том, что в Тинчуринском театре главреж выступал еще и в качестве сценариста и художника-постановщика. Но важно, чтобы у каждого направления было профессиональное представительство и творческое разнообразие в части режиссерского видения», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В Тинчуринском театре не будет штатных режиссеров, и в соответствии с уставом учреждения трудовой контракт заключат только с директором театра Фанисом Мусагитовым, отметила спикер. При поддержке Минкульта РТ в театр будут приглашать режиссеров, которые будут ставить в театре им. Тинчурина новые разножанровые спектакли на татарском языке. На данный момент проведены переговоры с Ильгизом Зайниевым и Фаридом Бикчантаевым.

«Театр на два года возьмет тайм-аут, чтобы труппа могла поработать с разными режиссерами. В том числе, к сотрудничеству будет приглашен и Рашид Загидуллин, если он будет готов поставить спектакль на сцене Тинчуринского театра», — заявила Ирада Аюпова.

Сейчас в театре готовятся несколько проектов, которые выберут на конкурсной основе. По истечении двух лет Минкульт РТ вернется к вопросу творческого руководства театра им. Тинчурина.

В 2013 году вышло распоряжение на выделение дополнительных средств на усиление труппы Тинчуринского театра, кроме него, никаких дополнительных документов об изменении наименования или репертуарной политики в театре не было, а противостояние между директором театра Фанисом Мусагитовым и главным режиссером Рашидом Загидуллиным продолжается уже долгое время, отметила министр культуры РТ.

«Я предлагаю вернуться к главному, что есть в театре, — это творчество, и считаю, что назначать кого-то на должность главного режиссера — некорректно. Я уважаю Рашида Загидуллина как человека, который около 25 лет проработал в Тинчуринском театре, но мне кажется, всем нужна творческая перезагрузка», — подытожила Ирада Аюпова.

Рашид Загидуллин работает в театре с 1993 года. За годы деятельности он поставил такие спектакли, как «Итил суы ака торур» по историческому роману «Итиль-река течет» Нурихана Фаттаха, «Угасшие звезды» по произведению Карима Тинчурина, «Башмачки» Тази Гиззата, «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольта Брехта, «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета, «Сон» Туфана Миннуллина, «Гульшаян» Мирсая Амира, «Гамлет» Шекспира и другие. Предыдущий сезон театра закрылся музыкальным спектаклем по пьесе Тази Гиззата «Башмагым JAZZ».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.