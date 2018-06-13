Казань вошла в топ-10 самых популярных городов для путешествий в осенние выходные

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Казань вошла в рейтинг самых популярных городов для путешествий в осенние выходные в 2019 году, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Возглавляет список Ялта, на втором и третьем местах оказались Севастополь и Санкт-Петербург. Казань замыкает пятерку лидеров, уступив четвертое место Москве.

По данным сервиса, туристы тратят на аренду жилья от 1,3 до 9 тыс. рублей в сутки. Самый дешевый отдых — в Краснодаре (город располагается на 6-м месте в таблице), в Казани туристы в среднем тратят 1,9 тыс. рублей.

Ранее специалисты назвали топ-10 направлений для бюджетных путешествий из Казани.

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