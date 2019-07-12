Татар-информ

12 июля 2019, 08:40

Общество

Эксперты назвали топ-10 направлений для бюджетных путешествий из Казани

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Общество

Эксперты назвали топ-10 направлений для бюджетных путешествий из Казани

В рейтинг вошли российские города, куда можно отправиться на поезде меньше чем за тысячу рублей.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В тройку лидеров среди российских городов, куда можно дешевле всего отправиться из Казани на поезде в июле, вошли Ижевск, Самара и Набережные Челны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Дешевле всего стоит билет на поезд до Ижевска: он обойдется в 427 рублей. Поездка в столицу Удмуртской республики займет порядка 6 часов. Ижевск — интересное направление для короткой поездки на выходные. За пару дней можно посетить музей Калашникова, посмотреть на необычные памятники пельменю и Ижику, съездить в архитектурно-исторический этнографический музей-заповедник Лудорвай», — отметили в пресс-службе сервиса.

На втором месте среди недорогих направлений оказалась Самара. В июле билет туда стоит 517 рублей. Добраться до города на Волге можно за пять с лишним часов. В это время года здесь стоит покататься на корабле по реке и погулять в национальном парке «Самарская Лука».

С минимальным отрывом от Самары идут Набережные Челны. Билет в Автоград обойдется в 518 рублей, а поездка на поезде займет более 8 часов. В июле сюда стоит ехать, чтобы покупаться на Камском водохранилище, сходить в дельфинарий, погулять по городу и познакомиться с его историей. 

В топ-10 недорогих направлений также вошли города-миллионники: Екатеринбург, Волгоград и Москва. Киров, Саратов, Тюмень и Пенза также попали в десятку бюджетных маршрутов. 

При составлении рейтинга учитывались только города, в которых есть аэропорты, чтобы при желании путешественники могли проложить маршрут дальше, подчеркнули в OneTwoTrip.

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