В менделеевском селе Бизяки открылось новое здание исполкома

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Очередной социально значимый объект открыт в селе Бизяки Менделеевского района – здание сельского исполнительного комитета. Его строительство состоялось благодаря выделенным средствам из республиканского бюджета, передает ИЦ «Менделеевск».



В открытии принял участие глава района Валерий Чершинцев и жители сельского поселения.

После торжественной части гости ознакомились с новым зданием, в котором все продумано до мелочей. Так, например, внутри здания расположен кабинет, оборудованный специальными стеллажами, где можно хранить архив поселения.



Высоко оценив проделанную работу подрядной организации и пожелав главе территории хорошей работы, Валерий Сергеевич выразил надежду, что здание комитета будет служить населению – станет центром общения и встреч граждан для решения первоочередных задач на селе.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Буинском районе открылось новое здание исполкома самого крупного сельского поселения.

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