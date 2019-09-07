В Буинском районе открылось новое здание исполкома самого крупного сельского поселения

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Буинском районе открылось новое здание исполнительного комитета Нижнератбашского сельского поселения, сообщает пресс-служба района.



Открытие состоялось при участии председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзама Губайдуллина, депутатов Госсовета РТ пятого созыва Шакира Ягудина и Рината Гайзатуллина, главы района Марата Зяббарова и сельчан.



Нижненаратбашское сельское поселение является самым крупным в Буинском районе — здесь проживают 1502 человека.





Строительство здания исполкома проводилось по республиканской программе капитального ремонта и строительства зданий исполкомов (советов) поселений республики. Оно находится в центре села, рядом с Домом культуры и школой.





Внутри здания располагаются три просторных кабинета, в которых глава поселения и сотрудники будут решать различные вопросы местного значения и рассматривать обращения граждан.

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