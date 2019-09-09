В Татарстане в выходные дни завершили уборку зерновых культур ещё три района

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В республике за два последних дня ещё три муниципальных района завершили уборку зерновых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Закончили обмолот зерновых в выходные Аксубаевский, Атнинский и Спасский районы. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике в числе первых справились с уборкой этих культур Нурлатский, Апастовский, Кайбицкий и Заинский районы.



Как отметили в ведомстве, по состоянию на 9 сентября в республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 1 млн 322,2 тыс. га, или с 93% посевов.

«На сегодня намолочено 3 млн 967,5 тыс. тонн зерна. Это превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 375 тыс. тонн», – уточнил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Собеседник агентства сообщил, что по республике средняя урожайность зерновых культур составляет 30 ц/га против 26 ц/га на соответствующую дату годом ранее.

«Среди завершивших уборку районов самый большой намолот у Заинского района – 152,2 тыс. тонн, на втором месте Нурлатский район – 103,5 тыс. тонн, третье место занимает Спасский район, где собрали 100,8 тыс. тонн зерна», – уточнил Ирек Садыков.

По оперативным данным на 9 сентября, по урожайности лидирует Заинский район, аграрии которого получили по 40,1 ц зерна с каждого гектара.

«В пятерке лидеров по этому показателю Тукаевский и Мамадышский районы, где урожайность составляет 39,5 ц/га, Актанышский – 39 ц/га и Мензелинский район – 38,1 ц/га», – рассказал Ирек Садыков.

По его словам, близки к завершению уборки хлебов Ютазинский, Дрожжановский, Чистопольский, Высокогорский, Тетюшский районы, где на сегодня зерновые культуры обмолочены с 99% уборочных площадей, а также Сабинский, Кукморский, Буинский районы, убравшие зерновые с 98% посевов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.