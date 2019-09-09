WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

9 сентября 2019, 10:16

Культура

В пещерном храме собора Казанской иконы Божией Матери реставраторы начали роспись интерьеров

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Культура

В пещерном храме собора Казанской иконы Божией Матери реставраторы начали роспись интерьеров

Фото: Михаил Захаров/архив

К осеннему празднику святыни, 4 ноября, мастера из Мурома изготовят богатый иконостас, который установят у места чудотворного образа.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Семеро мастеров Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва — прим. Т-и) начали расписывать интерьеры пещерного (подземного) храма под восстанавливаемым собором Казанской иконы Божией Матери. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал бригадир реставрационных работ, художник-реставратор I категории МНРХУ Валерий Косушкин.

«Орнаменты скопировали с уцелевших фрагментов на стенах и продолжили ими ряд на воссозданных сводах. Предварительно макет росписей, причем даже в натуральную величину, распечатывали. Орнамент выравнивали по лазерному уровню. Исторические стены так и останутся только лишь затонированы под сохранившийся оттенок, расписывать будем только надстроенную часть храма Сейчас ведем подбор цвета», — пояснил собеседник информагентства.

Потолок и верхняя часть стен будут мягко-голубыми — символ ясного неба. Оттенок реставраторы подбирают комплексно вместе со светильниками и излучаемым ими светом. Сначала наносят на своды так называемую подкладку — первый слой краски, за ним последует второй, который позже предстоит выровнять по всей поверхности вручную губками. Освещение в пещерном храме будет приглушенным, теплым.

Храмовый небосвод украсят восьмиконечные золотые звезды двух размеров. Подбор оттенка золотого и интенсивности его блеска также многократными экспериментами осуществляли специалисты МНРХУ. Их нарисуют современными акриловыми красками из баллончиков. Те, что чуть крупнее, будут золотыми, более мелкие нанесут серебряным акрилом, «погасив золотым тоном», чтобы они не смотрелись издалека белыми пятнами.

«Раньше, например, был заменитель золота — поталь, который делали из меди. Жидкая краска была низкокачественная, так что делали звезды из поталя (имитация сусального золота, тонкие листы наподобие фольги — прим. Т-и.) и приклеивали на стены», — рассказал реставратор.

Когда пещерный храм откроют, посетители будут входить сначала в помещение церковной лавки, затем через музей истории собора Казанской иконы Божией Матери проходить дальше, к месту богослужений и алтарю. 

Открыть пещерный храм собора Казанской иконы Божией Матери планируют 4 ноября — в день осеннего празднования в честь святыни

Подробный репортаж о росписи пещерного храма читайте на сайте «События»

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