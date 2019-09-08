В Татарстане приступили к обработке бюллетеней на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Избирательные комиссии Татарстана приступили к обработке бюллетеней на выборах в Госсовет РТ, по данным на 18.00, в выборах приняли участие свыше 58% избирателей. Об этом сообщил журналистам председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«По данным на 18.00, в Татарстане проголосовали 1,7 млн избирателей, что составляет 58,1% от числа избирателей. Предвыборная кампания прошла организованно и спокойно. Начался подсчет голосов, к утру будут предварительные результаты», – сказал Шагиахметов.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в Центризбиркоме Татарстана, быстрее всего подсчет голосов будет происходить на участках, оборудованных электронными средствами для голосования. В Татарстане системами подсчета голосов КОИБ и КЭГ охвачено 196 участков. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 42 УИК, остальные 154 участка используют комплексы электронного голосования. Также комплексы обработки избирательных бюллетеней применяются на участках в Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорском и Чистопольском районах. Совокупный охват избирателей КОИБами составляет 96,5 тысяч человек. Использование КОИБ позволяет существенно ускорить подсчет голосов и гарантировать чистоту выборов.

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