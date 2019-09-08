Более 58% татарстанцев проголосовали на выборах в Госсовет РТ к 18 часам

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По состоянию на 18.00, более 58% татарстанцев проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре РТ его модератор Фирдус Гималтдинов.

«Данные по активности избирателей на 18.00: по республике проголосовало 58,1% из всех зарегистрированных избирателей. Если говорить об активности районов, то Апастовский район вырвался вперед – 92,17%. На втором месте Кайбицкий район, тройку замыкает Атнинский район», – рассказал Гималтдинов.

В РТ проходят выборы депутатов регионального парламента. Всего в республике открыты 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают свыше 2,9 млн жителей.

В Госсовет РТ VI созыва избираются 100 депутатов: 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам.

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