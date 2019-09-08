Центризбирком Татарстана опроверг сообщения о «вбросах» бюллетеней на участках

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана проанализировал появившиеся в соцсетях видеоролики о якобы имеющихся фактах «вброса» бюллетеней на выборах в Госсовет РТ. В ходе серии проверок установлено, что никаких нарушений на участках не происходило, а в Интернет вбрасывались постановочные видеозаписи или материалы, снятые на других выборах за пределами Татарстана.

Утром в Центризбирком РТ поступила жалоба от члена ЦИК с правом совещательного голоса Кузина о возможном факте нарушения избирательного законодательства на УИК № 291. Напомним, некий мужчина, внешне похожий на певца Мунира Рахмаева, якобы пытался вбросить бюллетени. Сотрудники ЦИК провели опрос членов участковой избирательной комиссии № 291, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, по результатам которого пришли к выводу, что сообщение о нарушении фейковое.

«По сведениям членов УИК, наблюдателей, процесс голосования проходил в штатном режиме, жалоб на нарушение законодательства не поступало, обращений к представителям правоохранительных органов также не было», – говорится в официальном сообщении Центризбиркома Татарстана.

Чуть позже в ЦИК РТ поступили сообщения о якобы произошедших «вбросах» на участках №№ 135, 309, 348 и 429. Сотрудники Центризбиркома РТ направили запросы в территориальные избирательные комиссии Московского, Приволжского и Советского районов для проведения незамедлительной проверки. «Видеозапись с УИК № 135, где на столе разложено несколько бюллетеней с отметками о голосовании за одну из партий, не может являться доказательством нарушения. Согласно пояснениям председателя комиссии, обстоятельства, изложенные в обращении, не находят своего подтверждения. В ТИК Московского района Казани сведения о личности с фамилией, именем и отчеством заявителя возможного нарушения отсутствуют. Из представленного видеоматериала установить его личность не представляется возможным, кроме того, не усматривается факт совершенных действий, описанных в обращении заявителя», – уточняется в сообщении Центризбиркома РТ.

Согласно информации, полученной от председателя ТИК Приволжского района, факт «вброса» бюллетеней на УИК № 309 также не подтвержден. Первоначальная информация о якобы имевшемся нарушении основывалась на домыслах избирателей. Согласно пояснениям ТИК Приволжского района, факт «вброса» бюллетеней отсутствовал и на участке № 348. Причиной подозрений наблюдателей являлся факт личного голосования председателя УИК на участке.

«Председатель предварительно оформил заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма „Мобильный избиратель“, что подтверждается реестром выданных заявлений», — уточняется в сообщении ЦИК Татарстана.

Касательно ситуации на УИК № 429, где, кроме распространения фейковых сообщений о нарушениях, еще имели место попытки давления на председателя избирательной комиссии: «Как пояснил председатель УИК № 429 Хаматгалеева, в 14.50 к ней приехал помощник депутата Бурханова, который принуждал председателя подтвердить информацию о попытке якобы „вброса“ бюллетеней. По утверждениям членов комиссии с правом решающего и совещательного голоса, факт „вброса“ не нашел своего подтверждения», — подчеркивается в сообщении ЦИК РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.