В постановочном видео «вброса» на участке в Казани снялся актер, похожий на певца Мунира Рахмаева

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Telegram-каналах Татарстана появились сообщения о том, что видеоролик с «вбросом» бюллетеней на 291-м участке в Казани является заранее продуманной и срежиссированной провокацией с целью дискредитировать выборы.

«На видео лишь слышно, что в урну для голосования достаточно громко падают бюллетени. Слишком неправдоподобно громко слышно. Наблюдатели отметили, что мужчина не подходил к столу членов комиссии. Бюллетени он якобы пронёс под курткой. Вызвана полиция. Альтернативно одаренного любителя приключений найдут быстро – перед подходом к урне, он, зачем-то, снял маскирующие солнечные очки. Скоро узнаем, кто заказчик столь дешевой провокации», – сообщает, в частности, Telegram-канал Birbov.guru (пунктуация авторов сохранена — прим. Т-и).

Также в соцсетях пишут, что видео кажется подозрительным с первых секунд, поскольку его автор с самого начала снимает именно первую кабинку, в которой находится «нарушитель». После того, как ряженый мужчина, похожий на певца Мунира Рахмаева, выходит в общий зал, автор видео снимает именно его, хотя на территории участка есть и другие голосующие. Наконец, та оперативность с которой видеоролик и сообщение появились на сайте движения «Голос» наводит на мысль о режиссуре.

Ранее в СПЧ заявили, что «Голос» распространяет вымышленные сообщения о нарушениях на выборах. Как сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов, более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, не являются нарушением законодательства. «А из тех нарушений, которые остаются, абсолютное большинство – это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме», – сказал Борисов.

Мунир Рахмаев – известный певец татарской эстрады с необычной внешностью и эпатажными поступками.

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