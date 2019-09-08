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Татар-информ

8 сентября 2019, 13:53

Политика

В СПЧ заявили, что «Голос» распространяет вымышленные сообщения о нарушения на выборах

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Политика

В СПЧ заявили, что «Голос» распространяет вымышленные сообщения о нарушения на выборах

Фото: Рамиль Гали

Ранее Общественная палата РТ уличила «Голос» в распространении фейковых сообщений о привлечении госслужащих к работе наблюдателей в Татарстане.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Более двух третей сообщений, нанесенных на так называемую «Карту нарушений на выборах» движением «Голос», являются недостоверными. Об этом заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов, передает ТАСС.

«По факту то, что они делают [составляя “Карту нарушений”], это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех нарушений, которые остаются, абсолютное большинство — это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме», — сказал Борисов.

По его словам, на карте фиксируются различные случаи, включая предложения по развитию избирательного законодательства. Кроме того, движение «Голос» само не проводит проверку изложенных фактов.

«РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен», – привел пример Борисов.

Ранее представители Общественной палаты РТ опровергли сообщение, опубликованное на «Карте нарушений на выборах», касающееся привлечения госслужащих к работе общественными наблюдателями Татарстана.

«Общественная палата Республики Татарстан сообщает, что размещенная в интернет-ресурсе „Карта нарушений на выборах“ информация о якобы направлении в качестве наблюдателей на избирательные участки от Общественной палаты РТ сотрудников администраций районов Казани не соответствует действительности. В числе наблюдателей от Общественной палаты РТ к выборам депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва лиц с персональными данными, указанными в сообщении, не имеется. Таким образом, соответствующая информация полностью носит фейковый характер», — говорится в официальном сообщении организации.

«Представляется, что авторы сообщения своими действиями пытаются намеренно дискредитировать общественных наблюдателей», — уточняется в тексте заявления.

 

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