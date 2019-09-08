В Зеленодольской ЦРБ 18 ветеранов отдали свой голос на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольской ЦРБ действует временная УИК № 1497. Здесь в списке избирателей числится более 200 человек, 18 из них — пациенты отделения для ветеранов, сообщают «Новости Зеленодольска».

Все пациенты, проходящие лечение в отделении для ветеранов, принимают участие в голосовании за кандидатов в депутаты Госсовета РТ.

Лидия Дьячкова лечится здесь не впервые, ей нравится и отношение персонала, и качество лечения. По ее словам, в своей жизни — и в молодости, и на заслуженном отдыхе — не пропустила ни одних выборов, всегда приходила на голосование. А оказавшись на больничной койке в такой ответственный момент, не осталась в стороне.

Валентина Маслова в отделение для ветеранов попала впервые, уже выздоравливает. По профессии она инженер, работала на заводе имени Горького, на пенсии уже много лет. С кандидатом женщина определилась, полагает, что он сделает много полезного для города и района.

Всего в отделении для ветеранов может проходить лечение одновременно 24 человека: действуют 10 терапевтических коек, 4 — дневного стационара и 10 — гериатрических.

Сегодня в Татарстане проходят выборы в республиканский парламент. Они проводятся по смешанной системе: на 100 мест претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском роддоме ЦРБ проголосовали 15 пациенток.

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