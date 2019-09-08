В Зеленодольском роддоме ЦРБ проголосовали 15 пациенток

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольском родильном доме Центральной районной больницы проголосовали 15 рожениц. В роддоме установили урну, чтобы пациентки смогли проголосовать, пишут «Новости Зеленодольска».



Среди желающих выразить свою позицию – женщины в возрасте от 25 до 39 лет, ожидающие пополнения в семействе, а также уже ставшие мамами.



Женщины, проживающие не только в Зеленодольском районе, но и прибывшие из Апастовского, Алексеевского и Буинского районов республики, очень довольны, что получили возможность проголосовать на выборах депутатов Государственного Совета РТ. По открепительным удостоверениям проголосовал и медицинский персонал, находящийся на дежурстве.





Екатерина Голубева, которая до декрета работала преподавателем экономики Зеленодольского механического колледжа, рассказала, что ждет рождения сына. В семье также подрастает пятилетняя дочь.



«Мне и как преподавателю, и как маме, небезразлична судьба подрастающего поколения, я надеюсь на лучшее будущее для детей. Поэтому я решила выразить свой гражданский долг и прийти на выборы депутатов Госсовета республики», – поделилась женщина.

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