Комбайнеры Черемшанского района сразу после голосования вышли на уборку хлеба

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Комбайнеры одного из самых крупных сельскохозяйственных предприятий Черемшанского района – общества «Био-агро» – проголосовали на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Об этом пишет газета «Наш Черемшан».



Сразу после голосования они отправились в поле.



«Вот сейчас проголосую – и опять в поле. А будущим депутатам такие пожелания – пусть принимают хорошие законы, больше внимания уделяют сельскому хозяйству и молодежи», – сказал комбайнер Ильхам Мортазин.



В Черемшанском районе в день голосования открыты 34 избирательных участка. Голосование с самого утра идет активно. Многие жители района поспешили отдать свои голоса сразу после открытия участков.

Ранее бавлинские механизаторы коллективно проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.