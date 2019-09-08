Бавлинские механизаторы коллективно проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Бавлинском районе механизаторы сельскохозяйственного предприятия «Берлек» приехали на избирательный участок на вахтовом автомобиле и коллективно проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ, передает «Бавлы-информ».



Комбайнер хозяйства «Берлек» Рамиль Гимаев рассказал, что уборка урожая в самом разгаре, но пропустить день выборов они не могли.



«Мы, участники жатвы, начинаем свой рабочий день очень рано, выходим в поле, как только роса подсыхает. Оставаться в стороне от такого важного события, как выборы депутатов в Государственный Совет, мы не можем. Поэтому, посовещавшись с ребятами, решили до выхода в поле все вместе съездить на избирательный участок и проголосовать», – рассказал Рамиль Гимаев.





Главный агроном хозяйства «Берлек» Мухаммат Муратхузин отметил, что вся техника стоит, готовая выехать в поле.



«Но сегодня наши механизаторы сообща решили сначала исполнить свой гражданский долг, а потом со спокойной душой работать», – сказал он.



Механизаторы проголосовали на избирательном участке, расположенном в доме культуры села Татарская Тумбарла Бавлинского района. На этом участке смогут проголосовать более 500 избирателей. Здесь также голосуют жители деревень Шамаево и Миннигулово.

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