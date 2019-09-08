Минтимер Шаймиев отдал свой голос на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в выборах депутатов Государственного совета РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов в Государственный Совет РТ в избирательном участке по месту прописки», – отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщил журналистам глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов, на выборах в республиканский парламент к 10 часам утра проголосовали более 14% из 2,9 млн татарстанцев, обладающих правом голоса.

Максимальную явку показали избиратели Кайбицкого района – 50,5% жителей, на втором месте по явке Апастовский район – 47,8%, на третьем месте Атнинский район – 41,2%.

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