Свыше 14% татарстанцев проголосовало на выборах в Госсовет РТ к 10 часам

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Более 14% из 2,9 млн татарстанцев проголосовали на выборах в республиканский парламент к 10 часам утра. По традиции наибольшую активность показывают сельские районы Татарстана. Об этом сообщил журналистам глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«Максимальное значение по явке показывает Кайбицкий район, где проголосовали 50,5% избирателей. Далее идет Апастовский район – 47,8%, и на третьем месте Атнинский район – 41,2%», – отметил Шагиахметов.

Как уточнил модератор Единого информационного центра Фирдус Гималтдинов, соцсети уже пестрят фотографиями и видеороликами с избирательных участков Татарстана. «В республике чувствуется ощущение праздника, в Кировском районе Казани избиратели пришли голосовать на участок сразу всем двором. Люди сами организуют для себя это праздник», – отметил модератор.

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