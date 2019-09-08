В Нижнекамске в день выборов открылись сельскохозяйственные ярмарки

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва в Нижнекамске и населенных пунктах Нижнекамского района работают 115 избирательных участков, из которых 82 расположены в городе и 33 – в районе, сообщает Единый информационный центр РТ.



В день голосования в зданиях, где расположены избирательные участки, для нижнекамцев организована праздничная программа: культурно-досуговые мероприятия, спортивные состязания, мастер-классы и сельскохозяйственные ярмарки. Также сегодня пройдут и медицинские акции: нижнекамцы смогут пройти вакцинацию от гриппа, а также получить индивидуальные консультации.



На территории Нижнекамского района сформировано три одномандатных избирательных округа: Ахтубинский, Бызовский и Студенческий. В каждом округе зарегистрировано по пять кандидатов в депутаты.



В Нижнекамском районе более 202 тысяч человек имеют право голоса. В городе – 173 тыс. избирателей, в районе – 29 тысяч. 2% из них, а именно 3543 человека, придут на выборы впервые. На избирательных участках всех впервые голосующих молодых избирателей ждут памятные сувениры.



На четырех городских участках в день выборов будут применяться КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). В двух сельских поселениях – КЭГи (комплексы электронного голосования): это цифровой аналог бюллетеня, по которому можно проголосовать только с помощью уникальной карты со штрихкодом, которую избиратель получает при регистрации на избирательном участке по предъявлении паспорта.



Для облегчения голосования в сельской местности транспортными предприятиями города выделено восемь автобусов для доставки избирателей из отдаленных деревень к избирательным участкам. Всего таким образом планируется довезти до участков более 2,5 тыс. сельчан.

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