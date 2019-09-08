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Татар-информ

8 сентября 2019, 10:45

Политика

В Татарстане для тех, кто голосует впервые, приготовили книги, значки и буклеты

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Политика

В Татарстане для тех, кто голосует впервые, приготовили книги, значки и буклеты

Фото: Салават Камалетдинов, Рамиль Гали

Некоторые районы республики организовали концертную программу для молодых избирателей.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Муниципальные районы Республики Татарстан подготовили подарки тем избирателям, которые пришли на выборы в Госсовет РТ впервые. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время пресс-конференции.

«Важно в рамках выборной программы уделять особое внимание тем, кто впервые пришел на избирательные участки и впервые проголосовал», — отметила Фазлеева.

По ее словам, каждый муниципальный район подготовил для молодых людей, которые голосуют в первый раз, разные подарки. К примеру, это книги об истории родного края, значки и буклеты. В некоторых районах для таких избирателей подготовили специальную концертную программу.

«Хочется, чтобы любое взаимодействие нас, взрослых, с совершеннолетними и теми, кто впервые делает свой выбор, было как можно более добрым и оптимистичным, чтобы наши дети понимали, что они делают выбор, которые они хотят сделать», — подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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