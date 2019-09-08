Лидер списка «Партии Роста» Олег Коробченко проголосовал на выборах в Госсовет Татарстана

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Депутат Горсовета Набережных Челнов, лидер партийного списка «Партии Роста» Олег Коробченко проголосовал на выборах Госсовета Татарстана VI созыва.

Его участок для голосования находится в школе, где он учился, — СОШ № 25. После голосования Коробченко сообщил журналистам: «Сегодня замечательный солнечный день, одно удовольствие прийти на участок, проголосовать и сделать свой выбор. Я думаю, каждый челнинец должен потратить всего несколько минут своего времени и проголосовать, ведь от этого зависит будущее нашей республики».

На участок Олег Коробченко пришел с букетом цветов. Он принес их директору школы Ларисе Кузавковой, у которой сегодня день рождения.

В Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы.

«Партия Роста» выдвинула на выборы партийный список из 12 кандидатов, а также одного кандидата-одномандатника.

Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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