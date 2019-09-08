Более ста СМИ освещают выборы в Госсовет Татарстана

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Более 100 региональных и федеральных средств массовой информации участвуют в освещении выборов Государственного Совета Татарстана VI созыва. Единый информационный центр открылся сегодня утром в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в центре Казани.

Важнейшими из принципов проведения голосования в Татарстане являются открытость и гласность – от волеизъявления граждан до процедуры подсчета голосов и составления протоколов. С 9 июля по 4 сентября Центральная избирательная комиссия РТ организовала аккредитацию СМИ для присутствия в помещениях для голосования и при установлении его итогов, определении результатов выборов.

В общей сложности выборы Государственного Совета Татарстана освещают 103 региональных и федеральных средства массовой информации, в числе которых – крупнейшие телерадиокомпании, интернет-порталы, газеты и радиостанции республики.

В информационном центре работают свыше 150 аккредитованных журналистов.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета РТ. Они организованы по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Голосование стартовало в 7 часов и продлится до 20 часов.

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