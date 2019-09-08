WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 сентября 2019, 08:00

Политика

В Татарстане началось голосование на выборах в Государственный Совет РТ

Рекомендуем

Политика

В Татарстане началось голосование на выборах в Государственный Совет РТ

Сегодня в республике будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовало голосование на выборах в Государственный Совет РТ VI созыва. 

Избирательные участки по всей республике открылись в 7 часов и будут работать до 20 часов. Всего их насчитывается 2 тыс. 811. При этом 154 избирательных участка в Татарстане оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). На 42 участках с наибольшей численностью избирателей будут работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. 

Более 16 тыс. татарстанцев воспользуются механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов: 50 по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

На 100 депутатских мандатов претендуют 430 самовыдвиженцев и представителей восьми политических партий. 

Наибольшее число кандидатов выдвинула татарстанская «Единая Россия» – 55 человек. «Справедливая Россия» выдвинула 44 кандидатов, ЛДПР – 40, КПРФ – 30. У Партии Роста – 12 человек. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула десятерых человек, «Коммунисты России» направили на выборы столько же, но одного члена команды потеряли еще до заверения списка.

На окружные мандаты претендуют 230 человек, из которых 55 — самовыдвиженцы. Что же касается партийных кандидатов, то о планах провести своих представителей в Госсовет Татарстана изначально заявили девять партий. До выборов добрались семь: уже упомянутые «Единая Россия» (41 округ), КПРФ (45), ЛДПР (41), «Справедливая Россия» (41), Партия Роста (один) и «Коммунисты России» (пять), а также «Яблоко» (один).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов поздравил Кадырова и всех жителей Чечни с Днем гражданского согласия и единения
Новости дня
08:00
В Татарстане началось голосование на выборах в Государственный Совет РТ

Сегодня в республике будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков.

07:20
Ученые назвали продукт, защищающий от рака простаты
07:00
Бесплатный проезд и праздничный концерт ждут жителей Казани в день выборов

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане пройдут выборы в Государственный Совет республики VI созыва.

06:36
Медики назвали полезные свойства шоколада
06:12
Альметьевцев приглашают на пешую детскую экскурсию «В поисках золотых яблок» по арт-объектам города

Жители Альметьевска узнают историю о белочке Нефтяше, которой бабушка завещала спрятанный в городе сундучок с золотыми яблоками.

05:30
В нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь

В Нижнекамске планируют привить от гриппа больше 140 тысяч жителей.

04:35
Спасский архив вошел в число победителей республиканского конкурса

По итогам конкурса только 14 архивам будут вручены призы в конце года.

03:50
В Кукморе открылась общественная баня с пропускной способностью 450 человек

В открытии приняли участие глава района Сергей Димитриев, зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова, директор бани Геннадий Мешин и другие.

02:38
В Бугульме планируется привить от гриппа более 55 тысяч человек

Поступившие в Татарстан вакцины стали распределять по муниципалитетам.

01:04
Выставку автомобилей и турнир по волейболу устроили на «Марафоне здоровья» в Зеленодольске

В финале праздника были награждены победители и призеры соревнований.

00:29
Жители Германии оценили гостеприимство нижнекамцев и работу местных сыроварен

Гости ознакомились с работой одной из местных сыроварен, высоко оценив достижения ее владельцев.

7.09 23:58
Хабиб Нурмагомедов после годового перерыва «задушил» Порье в третьем раунде

Титульный бой состоялся в рамках турнира по ММА UFC 242 в Абу-Даби.

7.09 23:40
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
7.09 22:00
Сальто на гидроцикле и полеты над Кабаном: Казань принимает чемпионат России по аквабайку

В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов со всей России.

7.09 21:36
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
7.09 21:19
Легковушка подрезала «скорую помощь» в Альметьевске, два фельдшера и водитель госпитализированы

Водитель «неотложки» не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

7.09 21:08
Главный тренер «Ак Барса» о победе в Сочи: В первые пять минут забили хорошие голы

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи».

7.09 20:41
Двое взрослых и два ребенка пострадали в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на трассе М7 в Тукаевском районе республики.

7.09 20:07
Пожар уничтожил баню и часть жилого дома в Казани

В результате происшествия никто не пострадал.

7.09 20:02
«Ак Барс» победил на главном курорте страны: «Сочи» был нокаутирован в первые 4 минуты

В следующем туре 13 сентября казанцы сыграют дома с магнитогорским «Металлургом».

7.09 19:46
Председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку: Турнир может стать постоянным для Казани

Андрей Краснов назвал условия проведения соревнования «прекрасными».

7.09 18:38
Главный тренер «Стрелы»: Я доволен качеством игры команды, несмотря на прошлые высказывания о ней

Джей Пи Нил рассказал о задачах на текущий сезон Высшей лиги.

7.09 18:12
«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги

Ответная встреча в Казани завершилась победой хозяев со счётом 44:13.

7.09 17:40
Хосе Асебильо облетел Альметьевск на вертолете и дал совет для генплана города

Жители нефтяной столицы Татарстана планируют отказаться от строительства крупных торговых центров.

7.09 17:14
Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Выступая в Федеральной регбийной лиге, клуб завоевал третье место.

События