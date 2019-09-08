В Татарстане началось голосование на выборах в Государственный Совет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовало голосование на выборах в Государственный Совет РТ VI созыва.

Избирательные участки по всей республике открылись в 7 часов и будут работать до 20 часов. Всего их насчитывается 2 тыс. 811. При этом 154 избирательных участка в Татарстане оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ). На 42 участках с наибольшей численностью избирателей будут работать автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Более 16 тыс. татарстанцев воспользуются механизмом «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов: 50 по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

На 100 депутатских мандатов претендуют 430 самовыдвиженцев и представителей восьми политических партий.

Наибольшее число кандидатов выдвинула татарстанская «Единая Россия» – 55 человек. «Справедливая Россия» выдвинула 44 кандидатов, ЛДПР – 40, КПРФ – 30. У Партии Роста – 12 человек. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула десятерых человек, «Коммунисты России» направили на выборы столько же, но одного члена команды потеряли еще до заверения списка.

На окружные мандаты претендуют 230 человек, из которых 55 — самовыдвиженцы. Что же касается партийных кандидатов, то о планах провести своих представителей в Госсовет Татарстана изначально заявили девять партий. До выборов добрались семь: уже упомянутые «Единая Россия» (41 округ), КПРФ (45), ЛДПР (41), «Справедливая Россия» (41), Партия Роста (один) и «Коммунисты России» (пять), а также «Яблоко» (один).

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