WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 сентября 2019, 07:20

Здоровье и среда

Ученые назвали продукт, защищающий от рака простаты

Рекомендуем

Здоровье и среда

Ученые назвали продукт, защищающий от рака простаты

Неожиданно полезными для здоровья мужчин оказались грибы.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Такой традиционный продукт, как грибы, оказался способен уменьшить риск развития наиболее распространенного среди мужчин онкологического заболевания – рака простаты.

К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов и Японии, статья которых опубликована в журнале International Journal of Cancer, пишет газета «Известия».

В течении 13 лет ученые наблюдали почти за 37 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что употребление грибов три раза в неделю на 17% снижает вероятность возникновения рака простаты. При этом отчетливый эффект наблюдался, как правило, у лиц 50 лет и старше.

«<...> антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин», – объяснили наблюдаемую ими закономерность медики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи нашли причину развития рака поджелудочной железы

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь
Новости дня
08:00
В Татарстане началось голосование на выборах в Государственный Совет РТ

Сегодня в республике будут работать более 2,8 тыс. избирательных участков.

07:20
Ученые назвали продукт, защищающий от рака простаты
07:00
Бесплатный проезд и праздничный концерт ждут жителей Казани в день выборов

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане пройдут выборы в Государственный Совет республики VI созыва.

06:36
Медики назвали полезные свойства шоколада
06:12
Альметьевцев приглашают на пешую детскую экскурсию «В поисках золотых яблок» по арт-объектам города

Жители Альметьевска узнают историю о белочке Нефтяше, которой бабушка завещала спрятанный в городе сундучок с золотыми яблоками.

05:30
В нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь

В Нижнекамске планируют привить от гриппа больше 140 тысяч жителей.

04:35
Спасский архив вошел в число победителей республиканского конкурса

По итогам конкурса только 14 архивам будут вручены призы в конце года.

03:50
В Кукморе открылась общественная баня с пропускной способностью 450 человек

В открытии приняли участие глава района Сергей Димитриев, зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова, директор бани Геннадий Мешин и другие.

02:38
В Бугульме планируется привить от гриппа более 55 тысяч человек

Поступившие в Татарстан вакцины стали распределять по муниципалитетам.

01:04
Выставку автомобилей и турнир по волейболу устроили на «Марафоне здоровья» в Зеленодольске

В финале праздника были награждены победители и призеры соревнований.

00:29
Жители Германии оценили гостеприимство нижнекамцев и работу местных сыроварен

Гости ознакомились с работой одной из местных сыроварен, высоко оценив достижения ее владельцев.

7.09 23:58
Хабиб Нурмагомедов после годового перерыва «задушил» Порье в третьем раунде

Титульный бой состоялся в рамках турнира по ММА UFC 242 в Абу-Даби.

7.09 23:40
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
7.09 22:00
Сальто на гидроцикле и полеты над Кабаном: Казань принимает чемпионат России по аквабайку

В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов со всей России.

7.09 21:36
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
7.09 21:19
Легковушка подрезала «скорую помощь» в Альметьевске, два фельдшера и водитель госпитализированы

Водитель «неотложки» не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

7.09 21:08
Главный тренер «Ак Барса» о победе в Сочи: В первые пять минут забили хорошие голы

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи».

7.09 20:41
Двое взрослых и два ребенка пострадали в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на трассе М7 в Тукаевском районе республики.

7.09 20:07
Пожар уничтожил баню и часть жилого дома в Казани

В результате происшествия никто не пострадал.

7.09 20:02
«Ак Барс» победил на главном курорте страны: «Сочи» был нокаутирован в первые 4 минуты

В следующем туре 13 сентября казанцы сыграют дома с магнитогорским «Металлургом».

7.09 19:46
Председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку: Турнир может стать постоянным для Казани

Андрей Краснов назвал условия проведения соревнования «прекрасными».

7.09 18:38
Главный тренер «Стрелы»: Я доволен качеством игры команды, несмотря на прошлые высказывания о ней

Джей Пи Нил рассказал о задачах на текущий сезон Высшей лиги.

7.09 18:12
«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги

Ответная встреча в Казани завершилась победой хозяев со счётом 44:13.

7.09 17:40
Хосе Асебильо облетел Альметьевск на вертолете и дал совет для генплана города

Жители нефтяной столицы Татарстана планируют отказаться от строительства крупных торговых центров.

7.09 17:14
Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Выступая в Федеральной регбийной лиге, клуб завоевал третье место.

События