Ученые назвали продукт, защищающий от рака простаты

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Такой традиционный продукт, как грибы, оказался способен уменьшить риск развития наиболее распространенного среди мужчин онкологического заболевания – рака простаты.

К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов и Японии, статья которых опубликована в журнале International Journal of Cancer, пишет газета «Известия».

В течении 13 лет ученые наблюдали почти за 37 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что употребление грибов три раза в неделю на 17% снижает вероятность возникновения рака простаты. При этом отчетливый эффект наблюдался, как правило, у лиц 50 лет и старше.

«<...> антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин», – объяснили наблюдаемую ими закономерность медики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи нашли причину развития рака поджелудочной железы.

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