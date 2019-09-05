Ученые нашли причину развития рака поджелудочной железы

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Развитию наиболее опасного онкологического заболевания – аденокарциномы протоков поджелудочной железы способствует определенный фермент. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета Техаса, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Убиквитин-специфическая протеаза 21 (UPS21), как показал геномный анализ, часто появляется в опухолях при раке поджелудочной железы. Такое повышенное содержание связано с развитием заболевания.

Кроме того, эксперимент на мышах подтвердил, что данный фермент способствует росту опухолей. При этом его «истощение» снижает темпы распространения новообразований, объяснил один из авторов исследования – профессор Рональд Депиньо.

«Это очень важно, потому как нацеливание на USP21 может сделать рак уязвимым», – подчеркнул специалист.

Рак поджелудочной железы является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Выживаемость через пять лет после постановки диагноза не превышает 10%. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи объяснили трудность лечения рака поджелудочной железы.

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