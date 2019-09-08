Медики назвали полезные свойства шоколада

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Шоколад, прежде всего горький и темный, полезен для предотвращения некоторых заболеваний. Об этом напоминает «Медикфорум».

В первую очередь шоколад способен защитить от развития сезонной хандры, так как под его влиянием активизируется выработка эндорфинов, «гормонов радости», и снижается уровень гормона кортизола, ответственного за переживание стресса.

Благодаря содержащимся в шоколаде флавоноидам его регулярное употребление улучшает состояние сосудов и, соответственно, уменьшает вероятность развития инсульта и инфаркта. Кроме того, как показали исследователи из Университета Луизианы, вместе с пробиотиками темный шоколад активизирует рост полезной флоры кишечника, которая снижает риск воспаления в сосудистой стенке.

По мнению медиков, полезен шоколад и для профилактики тромбообразований – за счет действия полифенолов, сходного с действием аспирина.

Небольшое же количество горького шоколада даже снижает риск развития сахарного диабета, что продемонстрировали ученые из Университета Бригама Янга. «Вещества в шоколаде нормализуют работу клеток поджелудочной железы, производящих инсулин», – отмечает издание.

Помимо этого, темный шоколад (не более 30 граммов в сутки) способствует нормализации работы печени. Как горький, так и темный шоколад позволяют страдающим от лишнего веса справляться с сильными приступами аппетита.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», стала известна еда, которую полезно есть перед сном.

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