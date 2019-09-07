Названа еда, которую полезно есть перед сном

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Желающим похудеть стоит есть перед сном пищу с высоким содержанием белка и низким – жира. К такому выводу пришли зарубежные диетологи, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Food.news.

По мнению врачей, незадолго до сна можно съесть сваренное вкрутую яйцо, небольшое количество миндаля или грецкого ореха, порцию греческого йогурта без сахара. Допустимы помидоры, огурцы и морковь.

Кроме того, возможен и поздний ужин с небольшим стейком из мяса или рыбы и овощным гарниром. В целом специалисты рекомендовали есть перед сном преимущественно белковую пищу, содержащую также полезные жиры и небольшое количество углеводов.

При этом подобный рацион окажется полезным и для диабетиков. «Такая еда способна ограничить выбросы глюкозы в кровь в течение ночи и поддержать более низкий уровень глюкозы утром», – пояснили медики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кофе оказался эффективным средством против ожирения.

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