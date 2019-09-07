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Татар-информ

7 сентября 2019, 14:42

Экономика и финансыСельское хозяйство

В Татарстане за последние три года построили 26 молочных комплексов стоимостью 9 млрд рублей

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Экономика и финансыСельское хозяйство

В Татарстане за последние три года построили 26 молочных комплексов стоимостью 9 млрд рублей

Минсельхозпрод РТ разработал и реализует план строительства крупных молочных комплексов на 2019-2020 годы.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане за 2016–2018 годы ввели в эксплуатацию 26 современных молочных комплексов на 28 тыс. голов дойного стада, объем инвестиций составил около 9 млрд рублей. Об этом проинформировал сегодня на совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава Минсельхозпрода республики отметил, что наиболее крупные из этих объектов возведены в шести районах республики.

Согласно информации ведомства, в Мамадышском районе в ООО «АПК Продовольственная программа» сданы в эксплуатацию два молочных комплекса на 1800 и 2400 голов скота, в Кукморском районе в СХПК имени Вахитова – на 1200 и в СХПК «Урал» – на 1000 голов, в Атнинском районе в СХПК «Тан» – на 1000 и в ООО «Тукаевский» – на 1200 голов.

Также построены молочные комплексы в Рыбно-Слободском районе – в ООО «Кулон Агро» на 1000 голов, в Альметьевском районе – в АО имени Н. Е. Токарликова на 1070 голов и в Алькеевском районе – в ООО «Хузангаевское» на 3 тыс. голов КРС.

В хозяйствах наряду со строительством новых коровников модернизируются существующие.

«С 2016 года проведен капитальный ремонт в более чем 900 коровниках на 141 тыс. голов и построено 368 силосно-сенажных траншей», – сказал Марат Ахметов. При этом объем капитальных вложений в капремонт коровников составил 4 млрд 55 млн рублей, из которых 1 млрд 216 млн рублей выделены из республиканского бюджета.

Также Минсельхозпрод РТ разработал и реализует перспективный план строительства крупных молочных комплексов на 2019-2020 годы.

«В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров», – сообщил министр, дополнив, что 16 объектов на 6,5 тыс. голов построят уже в текущем году.

Согласно информации профильного министерства, в Атнинском районе возведут четыре комплекса, в Балтасинском – три, в Кукморском и Сабинском районах – по два.

Также новые коровники появятся в ряде хозяйств Актанышского, Ютазинского, Высокогорского, Тукаевского районов. А наиболее крупные молочные комплексы планируется построить в Бугульминском районе, в ООО «Северная Нива Татарстана», – на 3,3 тыс. голов скота и в Азнакаевском районе, в ООО «Агрофирма ”Азнакай”», – на 2 тыс. голов.

«Реализация всех вышеперечисленных проектов с объемом инвестиций на два года 20 млрд рублей позволит республике выйти на уровень [производства] более 2 млн тонн молока в год», – подчеркнул Марат Ахметов.

В ведомстве отметили, что молочное животноводство республики переживает масштабную модернизацию, и эта отрасль «будет точкой роста и в последующие годы».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане отмечен рост молочной продуктивности дойного стада.

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